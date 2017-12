Miljødirektoratet fann farlege stoff i sports- og fritidsprodukt

Éin av fem av dei 44 kontrollerte produkta er no trekte frå marknaden, fordi nivåa av miljøgifter var over tillatne grenseverdiar, skriv VG.

– Det er urovekkjande at populære produkt for sport og fritid inneheld for mykje miljøgifter, seier seksjonsleiar Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet.

Direktoratet har pålagt importørane å stoppa omsetnaden, og informera kundane, anten direkte eller ved å gje informasjon gjennom nettsider og oppslag i butikken.

– I tillegg til å vera helseskadelege, blir desse stoffa brotne ned sakte og er skadelege for miljøet, opplyser Veulmans.

Dei giftige produkta blei for det meste funne hos nos nettstader som importerer billege produkt produsert utanfor EU. I tillegg blei det funne miljøgifter i produkt frå Europris, Spar Kjøp og Monsoon, opplyser Veulmans.

Advokaten til Europris Petter Wilskow opplyser at kjeda er kjend med at det blei funne skadelege stoff i slippers butikken selde. Dette blei oppdaga og handtert i sommar.

Elaine Sørland, sjef for Monsoon Norge, er kjend med at butikkane deira selde produkt med eit ulovleg høgt innhald miljøgifter. Ho seier produkta var i sal i vekes tid i sommar.

Varesjef Harald Nøss i Spar Kjøp stadfestar at direktoratet har funne tre artiklar dei meiner inneheld ei ulovleg høg mengd miljøstoff, som no er sende til analyse.

Produkta er ikkje trekte enno. Kjeda har frist fram til 15. januar med å undersøkja og eventuelt trekkja produkta.

