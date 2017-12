LO-toppar freda Støre valnatta

Det stadfestar dei to LO-toppane overfor VG. Og i god tid før sentralstyremøtet i Ap dagen etter valet, var også leiaren i Fagforbundet med på alliansen. Alle tre sit i sentralstyret, der evalueringa av valkampen var tema.

– Valresultatet var triste greier. Mange stod klare til å kaste ved på bålet. Derfor var det viktig å vere tydelege på at Jonas er den rette til å leie Ap, seier leiar i Fellesforbundet Jørn Eggum til avisa. Fellesforbundet er det største laget til LO i privat sektor.

LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen stadfestar at det allereie valnatta blei tatt grep:

– Eg sa allereie valkvelden at persondebatt ikkje var eit tema, fordi eg heile tida har meint at Jonas Gahr Støre er rett person til å leie Ap, seier han til VG.

Leiaren av største forbundet i LO, Mette Nord i Fagforbundet, seier at ho ikkje deltok på samtalene valnatta, men stadfestar at dei dagen etter valet blei samde om ei felles forståing der det ikkje skulle plasserast skuld:

– Det blei tidleg klart at vi hadde ei felles forståing om at det var behov for ei grundig evaluering av det dårlege valresultatet og at vi ikkje ønskte å plassere skuld berre timar etter valdagen, seier ho.

Samtidig er det mange i fagrørsla som meiner at Støre er for langt unna grasrota og «gutane på golvet». Vurderinga skal ifølgje avisa vere at han får ei ny moglegheit under kommunevalet i 2019. Så er spørsmålet om nokre av nestleiarane – Trond Giske eller Hadia Tajik – er aktuelle til eventuelt å overta med LO i ryggen.

Fleire kjelder VG har vore i kontakt med peiker derimot på byrådsleiar i Oslo, Raymond Johansen, som ein aktuell kandidat dersom Ap skulle trenge ein ny leiar.

