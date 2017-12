KrF: Noreg må vurdere å anerkjenne Jerusalem som hovudstad i Israel

– I utgangspunktet er det naturleg at ein anerkjenner eit avgjerda til eit land når det gjeld kor hovudstaden skal liggje. Men spørsmålet er omstridt, og saka er brennbar. Det er problematisk om dette no blir eit hinder for den vidare fredsprosessen, seier Grøvan til NTB.

KrF-representanten, som leiar foreininga Israels Venner på Stortinget, erkjenner at avgjerda som president Donald Trump er venta å kunngjere onsdag kveld, kan få sikkerheitspolitiske følgjer for heile regionen.

– Men om USA no gjer dette, og andre land eventuelt henger seg på, så bør dette også få konsekvensar for vurderinga til Noreg av spørsmålet, seier Grøvan.

Han held fram at KrF i utgangspunktet ønskjer at den norske ambassaden blir flytta til Jerusalem, men at tidspunktet vil vere avgjerande.

– Vi er opptatte av å halde fredsprosessen på sporet, seier han.

(©NPK)