Coop kallar tilbake smårettskinke- og bacon

Det er ikkje påvist listeria i sjølve produkta, understrekar Coop Norge.

– Kundane skal stole på at den maten dei handlar hos Coop er trygg, og for å vere heilt sikker har vi derfor bestemt å trekke partiet frå butikkane våre. Vi oppmodar alle kundar som har kjøpt produktet om å levere det tilbake, slik at dei kan få refundert pengane, seier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen.

Dei fleste som får ein dose av listeriabakteriar i seg blir ikkje sjuke. Men for personar som har ein tilstand der immunsystemet er svekt, er det auka risiko for å bli sjuk ved smitte.

