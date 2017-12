Budsjettsmell får Røe Isaksen til å droppe fleire barn

– Det var veldig kostbart for samfunnet at eg var ute i pappapermisjon, så eg og kona mi har bestemt oss for, av omsyn til statsbudsjettet, å ikkje få fleire barn, fleipa Høgre-statsråden og tobarnsfaren i Stortingets spørjetime onsdag.

Røe Isaksen måtte svare på fleire spørsmål om lærarnorma i spørjetimen, og fleire peikte på at statsråden sjølv ikkje vil ha ein slik regel. Han forsikra likevel at han aktar å følgje opp vedtaket i budsjettforliket med samarbeidspartia Venstre og KrF.

– Vi skal etter beste evne lage ein plan for å løyse dette og sørgje for at det som stortingsfleirtalet har bestemt, blir følgt opp på beste måte, sa Røe Isaksen.

I tillegg til at norma skal komme på plass, seier han det er viktig å gi ho eit reelt innhald, ikkje minst ved å sikre nok kvalifiserte lærarar.

(©NPK)