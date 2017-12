Sp: Helikopterløysing eit blindspor

Sist veke blei Arbeidarpartiet, Framstegspartiet, Høgre, Venstre og KrF samde om ein plan for Hæren og Heimevernet. SV og Senterpartiet hadde fleire motførestillingar.

I avtalen blir eit prinsipp sett i kne om ei delt helikopterløysing mellom Bardufoss og Rygge, men detaljane i planen blir først klare i revidert nasjonalbudsjett til våren.

Løysinga er ikkje god nok, meiner Sps forsvarspolitiske talskvinne Liv Signe Navarsete.

– Planen skal basere seg på «alternative kapasitetar» – å leige inn sivile helikopter til Hæren. Dette er eit blindspor. Trur ein verkeleg at dette vil fungere? spurde ho då landmaktproposisjonen blei behandla i Stortinget tysdag.

– Skal vi leige inn helikopter som ikkje er bygd for krig, og som ikkje har utstyret som trengst for å oppdage og unngå missil? heldt Navarsete fram.

Ho viste vidare til at flygarane i så fall ikkje er trena for å fly i krigsoppdrag, og at Sp derfor har kjempa for at Hæren på Bardufoss skal behalde si 339-skvadron dedikert til hærstyrkane.

Grunngjevinga frå regjeringa for å flytte helikopter frå Bardufoss til Rygge er at desse skal utgjere ei dedikert støtte til spesialstyrkane på Rygge.

Avtalen inneber også at Heimevernet får nokre fleire soldatar.

