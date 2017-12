Ny etat for atomavfall blir plassert i Halden

Det nye forvaltningsorganet skal heite «Norsk nukleær dekommisjonering (NND) – statleg etat for avvikling av nasjonale atomanlegg og handtering av atomavfall».

– Eg er glad for at vi no har funnet vertskapskommunen kor vi kan lokalisere etaten som skal ha ansvar for oppryddinga av den nukleære verksemda i Noreg. Dette betyr at fleire statlege arbeidsplassar blir lagt til Halden. Dei har allereie det største kompetansemiljøet i Noreg og den største reaktoren og er derfor veldig godt eigna til å ta jobben, seier næringsminister Monica Mæland (H).

Regjeringa er avhengig av at opprettinga av den nye etaten går gjennom i Stortinget.

Store utfordringar

Institutt for energiteknikk (IFE) eig og driv dei to norske atomreaktorane i Halden og på Kjeller. Desse reaktorane er blant dei eldste i verda, og totalt er det lagra 17 tonn brukt atombrensel i desse anlegga. 12 tonn er såkalla ikkje-lagringsbestandig brukt brensel som trenger behandling/omdanning før det kan lagrast.

– Dette er ein viktig og god avklaring for IFE, og ein positiv nyheit for Halden og Østfold. Vi ser det som ein stor fordel at etaten blir etablert geografisk nært verksemda til IFE i Halden, med den tilhøyrande sterke kompetansen og forskingsmiljøet på atomkraft og atomtryggleik som vi har der, seier administrerande direktør Nils Morten Huseby i IFE.

Den største utfordringa i oppryddingsarbeidet til den nye etaten blir å finne ut korleis atombrenselet frå reaktorane til IFE skal handterast. Etaten vil også få som oppgåve å planleggje og gjennomføre riving av atomreaktorane i Halden og på Kjeller når den tid kjem.

Etaten i Halden må byggjast opp gradvis, og det er derfor for tidleg å antyde kor mange arbeidsplassar etableringa vil kunne gi.

Bellona positive

Bellona har bede om ein slik statleg etat sidan 1999 og er svært fornøgde med at regjeringa no vil etablere den.

– Etableringa av eit slikt senter er svært viktig for å få fortgang i prosessen med å sikre dei dårlege lagera vi har for brukt atombrensel i Noreg. I tillegg er det avgjerande å få på plass ein forsvarleg ordning for å demontere reaktorane i Halden og på Kjeller. Det er på høg tid at dette arbeidet startar, seier atomfysikar og dagleg leiar i Bellona, Nils Bøhmer, i ein kommentar.

