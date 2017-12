Næringslivet jublar for Johan Castberg

Planane for utbygging og drift av Johan Castberg-feltet i Barentshavet er klare, og nasjonalt og lokalt næringsliv er meir enn fornøgde. I utbyggingsfasen vil prosjektet krevje 47.000 årsverk, av dei 1.800 i nord. Deretter vil driftsfasen direkte og indirekte utløyse rundt 1.700 årsverk nasjonalt, av dei 500 i Nord-Noreg, ifølgje anslag Agenda Kaupang har gjort for Statoil.

– Det er ein relativt stor norsk del av leverandørar, på cirka 43 prosent. Det betyr ufatteleg mykje meir arbeid i industrien i Noreg, sa olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) då han fekk overlevert planane tysdag.

– No skal dette behandlast i Stortinget, forhåpentleg blir det ferdig før sommaren, la han til.

LO fornøgde

LO og Fellesforbundet uttrykkjer i ei pressemelding at dei er svært tilfredse med at prosjektet endeleg blir realisert. Aker og FMC har fått kontraktar på leveransar til Johan Castberg-feltet og Snorrefeltet på høvesvis fire og to milliardar kroner.

– Sjølv om delar av leverandørindustrien ser lyset i tunnelen, er det framleis fleire segment som slit. Prosjekt som Johan Castberg og Snorre er derfor svært viktige, slår LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen fast.

Han konstaterer at oppdraget med å byggje skroget til Johan Castberg gjekk ut av landet, men påpeiker at det er store anlegg som skal byggjast til produksjonsskipet. I konkurransen om desse kontraktane forventar LO og Fellesforbundet at norsk industri skal vinne.

Gullkysten

Utbygginga vil særleg få betydning i Nord-Noreg.

– Avgjerda styrkjer petroleumsklyngene i Nord-Noreg, fleire hundre nye arbeidsplassar blir skapt gjennom utbygging og drift av feltet, og ikkje minst mange moglegheiter for medlemsbedriftene våre til leveransar kvart einaste år heilt fram til 2050, seier direktør i Petro Arctic Kjell Giæver.

Mens Naturvernforbundet og SV har slakta planane for Johan Castberg, kallar Giæver det starten på neste kapittel i den moderne historia om verdiskaping i nord.

–Den nye gullkysten i Noreg ligg i Finnmark, seier han.

Statoil har avgjort at drifta på Johan Castberg skal takast vare på med forsynings- og helikopterbase i Hammerfest, driftsorganisasjon i Harstad og permanent driftsstøtte i Hammerfest.

Johan Castberg-feltet vil krevje operativ bemanning ute på feltet på mellom 90 og 100 menneske.

(©NPK)