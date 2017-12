Krisetelefonteneste får Frivillighetsprisen

– Arbeidet til vinnaren er livsviktig, og høgst aktuelt og relevant i det samfunnet vi lever i, der mange kan oppleve einsemd. Trua på at møtet med eit likeverdig medmenneske er den beste måten å hjelpe andre på, står sentralt, heiter det i grunngivinga frå juryen.

Dei drygt 1.000 frivillige og 40 tilsette i organisasjonen svarar på nærmare 200.000 meldingar i året på telefon, SOS-melding og chat.

Organisasjonen skildrar arbeidet sitt som eit forsøk på å lindre smerta ved følelsesmessig og eksistensiell krise, og førebygging av sjølvmord.

Frivillighet Norge deler ut Frivillighetsprisen til ein person eller organisasjon som har bidratt til å gi frivilligskap eit ansikt og som har fremja frivillig engasjement. Prisen blir delt ut for 23. gong og vinnaren får 50.000 kroner frå Norsk Tipping til formålet sitt.

5. desember er internasjonale frivilligdagen til FN.

I tillegg til Kirkens SOS, fekk Frank Sandbye-Ruud frå Team Rubicon Norge prisen Årets nykommer. Den blir delt ut til ein person som nyleg er blitt frivillig og som inspirerer andre. Telemark fylkeskommune fekk prisen for Årets frivillighetskommune for frivilligpolitikken sin, mens Arbeidstrening for unge jenter med psykiske lidingar, Kicks og Mental Helse fekk Næringslivets frivillighetspris.

(©NPK)