Elleve søkjarar til 24. konsesjonsrunde

Olje- og energidepartementet tar sikte på å tildele nye utvinningsløyve i konsesjonsrunden før sommaren 2018.

– 24. konsesjonsrunde dreier seg først og fremst om å få leiting i nøkkelareal i våre minst utforska leiteområde i nord. Slike rundar er viktige for langsiktig ressurstilgang, aktivitet og verdiskaping i petroleumsnæringa og dermed sysselsetting over heile landet, seier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Til saman blei det utlyst 102 blokker eller delar av blokker i 24. konsesjonsrunde: 93 blokker i Barentshavet og 9 i Norskehavet. Det er mottatt søknader både i Norskehavet og i Barentshavet, opplyser departementet.

– Føreseieleg tilgang til leiteareal er eit viktig tiltak for å sikre at verdipotensialet på norsk sokkel blir avdekt. Det er positivt å sjå at dei store og mellomstore selskapa som har søkt, posisjonerer seg for å utforske dei umodne områda på norsk sokkel, fortset Søviknes.

