Britisk skodespelar skal leie nobelkonserten

Oyelowo, som blant anna har fått ein Golden Globe-pris, er mest kjent for rolla som Martin Luther King jr. i den Oscar-nominerte filmen «Selma» frå 2014.

Til same film skreiv John Legend låten «Glory», som blei verdskjend. Denne låten skal John Legend også framføre på Nobels fredspriskonsert i Telenor Arena.

– Eg er overvelda av det faktum at eg skal vere vert for et arrangement som er anerkjent globalt for å hylle det beste i oss menneske, seier David Oyelowo i ei pressemelding frå konsertarrangørane.

Oyelowo fekk i fjor den britiske imperieordenen OBE for sitt bidrag til drama og kultur.

Briten skal leie ein konsert der allereie nemnde John Legend og Lukas Graham, Zara Larsson, Matoma og Sigrid skal syngje. Også det verdskjende og ettertrakta barnekompaniet Le Petit Cirque frå Los Angeles skal opptre under framsyninga.

