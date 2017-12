Ber Jagland vurdere stillinga si i Nobelkomiteen

Hasteforslaget frå Ap, SV, Sp, KrF og Venstre som blir vedtatt seinare i dag, tar til orde for at vara- og stortingsrepresentantar ikkje kan bli valde til Nobelkomiteen.

I tillegg skal det bli greidd ut om internasjonale leiarverv også skal kunne virke diskvalifiserande.

Høgre stemmer imot det første punktet i forslaget, som ifølgje Helleland er ein rein «straffeekspedisjon» mot Frp og kandidaten til partiet, Carl I. Hagen.

Men forslaget om å greie ut reglar som vil kunne sette bom for at kandidatar i internasjonale verv kan veljast til Nobelkomiteen, får støtta til partiet.

Signal til Jagland

– Generalsekretæren i Europarådet vil bli ramma av ein slik regel. Dette bør vere eit tydeleg signal til Thorbjørn Jagland om at han bør trekke seg frå Nobelkomiteen, seier Helleland.

– Han bør vurdere plassen han har i Nobelkomiteen, tilføydde han.

Parlamentarisk leiar i Høgre følgde opp med å slå fast at dette vil kunne føre til ein ny situasjon der Ap må oppnevne et nytt nobelkomitémedlem til erstatning for Jagland.

Sp og Venstre

Senterpartiets parlamentariske leiar Marit Arnstad er samd.

– Ein person som er generalsekretær i Europarådet, bør ikkje sitte i Nobelkomiteen. Men når det gjeld å vurdere dette, vil vi for sitjande representantar overlate til vedkommande sjølv å vurdere sin posisjon.

– Men det skaper unødige spørsmål om sjølvstende og også unødvendige bindingar som er vanskeleg å ta omsyn til, seier Arnstad.

Venstre-leiar Trine Skei Grande sa seg samd med Arnstad i sitt innlegg og stilte seg med det bak oppfordringa til Jagland om å vurdere si stilling i komiteen.

– Å tru at ein posisjon som generalsekretær i Europarådet kan bli frikopla frå Nobelkomiteen, er ganske naivt, held ho fram.

