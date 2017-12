Stortinget vedtok hastebehandling av nye reglar for val til Nobelkomiteen

Representantforslaget frå Arbeidarpartiet, Venstre, KrF, Senterpartiet og SV vart fremja måndag morgon. Stortinget vedtok hastebehandling med 59 mot 45 stemmer.

Representantforslaget tar til orde for at stortingsrepresentantar og vararepresentantar ikkje skal kunne sitje i Nobelkomiteen. Stortinget kjem sannsynlegvis til å behandle saka alt tysdag, før saka kjem opp i Stortingets valkomité. Dermed kan framlegget setje ein stoppar for kandidaturet til tidlegare Frp-formann Carl I. Hagen.

Frp har valt å fremje Hagen som kandidat, trass i høglydte protestar frå andre parti.

I tillegg foreslår representantane at det blir laga ei utgreiing om andre forhold som det bør takast omsyn til i vurderinga. Representantane ber òg presidentskapet neste år greie ut om det er andre grunnar til å nekte kandidatar å sitje i komiteen.

– Leiarverv i internasjonale organisasjonar medfører òg bindingar og kan skape tvil om sjølvstendet til komitémedlemmane og dermed komiteen. Stortinget bør derfor avklare at personar som har leiarverv i internasjonale organisasjonar ikkje bør kunne veljast som medlemmer av Nobelkomiteen. Korleis dette skal avgrensast, krev ei nærare utgreiing, går det fram av forslaget.

Dette kan til dømes gjelde Aps komitémedlem Thorbjørn Jagland, som er leiar for Europarådet.

