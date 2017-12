Sp føreslår ny beredskapskommisjon

Den nye totalberedskapskommisjonen bør få ansvar for å vurdera både forsvarsevna, helseberedskapen, matberedskapen og samanhengen mellom desse, meiner partiet.

– Det har gått lang tid sidan Noreg har hatt ein grundig gjennomgang av alle delar av beredskapen vår, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum, som strekar under at mange sektorar og organisasjonar har blitt betre på det sårbare og beredskapen innanfor sitt eige område.

– Men eg trur framleis ikkje at vi er gode nok til å sjå dei totale ressursane til samfunnet i samanheng, på tvers av sektorar. Hovudoppgåva til ein ny totalberedskapskommisjon er å visa korleis vi kan bruka dei totale ressursane til samfunnet best mogleg for å skapa god beredskap for ulike krisesituasjonar, seier han.

