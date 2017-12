NSB: – Plass til alle som vil heim til jul

– Vi setter stor pris på at så mange vel toget når dei skal på jule- og nyttårsfeiring rundt i landet vårt, og vi skal gjere vårt beste for at juleutfarten bokstaveleg talt går på skjener, seier konserndirektør Arne Fosen i NSB Persontog.

Det blir fort trongt om plassane på juletoga, så NSB oppfordrar alle som har planar om å ta toget heim til jul, om å bestille billettar med ein gong.

Dei beste plassane går først, og på fleire avgangar begynner det allereie å bli trongt.

På Dovrebanen blir det sett inn over 10.000 ekstra plassar i jule- og nyttårshelga, på Bergensbanen over 9.600 plassar (i tillegg til 2.650 ekstra seter i ekstra tog mellom Oslo og Bergen), og på Rørosbanen nesten 3.500 ekstra seter. På Nordlandsbanen blir det sett opp over 3.000 ekstra plassar.

Berre på Sørlandsbanen er det normal kapasitet i jula. Det er fordi NSB meiner at kapasiteten er god nok som den er.

