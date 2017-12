Kriminalomsorgen fryktar budsjettkutt

«Det verkar som den svært anstrengde budsjettsituasjonen for 2018 utviklar seg til å bli tilnærma uhandterleg», skriv KDI-direktør Marianne Vollan i ein intern e-post Bergens Tidende har fått tilgang til.

Meldinga gjekk ut til regiondirektørane for Kriminalomsorgen 23. november.

«Den totale kuttsituasjonen er no svært kritisk, og eg har til orientering også bede om eit krisemøte i Justisdepartementet», skriv Vollan.

Avisa skriv at den utløysande årsaka til brevet er krav til ytterlegare budsjettkutt neste år.

I 2015 starta regjeringa ein reform for å avbyråkratisere og effektivisere statlege verksemder. I år blei Høgre, Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti samde om å auke kravet til innsparingar. For Kriminalomsorgen betyr det at summen dei må kutte neste år, auka frå 25 millionar kroner til 45 millionar kroner.

Sidan regjeringa tok over i 2013 er KDIs budsjettår kutta med nærmare 150 millionar kroner, ifølgje fagtidsskriftet til dei tilsette i fengsla.

– Vi er nede på eit nivå der vi så vidt kan sikre sikkerheita. Det betyr meir innlåsing og mindre kontakt med dei innsette. Det er kritisk no, seier assisterande regiondirektør Ketil Schreiner Evjen i Kriminalomsorgen region vest.

