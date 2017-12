Inga avklaring om «oktoberbarna»

Ein månad etter at Stortinget, mot stemmene til Høgre og Frp, fatta vedtaket som inneber at nokre av barna som kom til Noreg frå Afghanistan i 2015, vil få søknaden sin behandla på nytt, er det framleis uklart korleis regjeringa vil følgje det opp.

– Departementet jobbar hardt med saka, opplyser kommunikasjonsrådgivar Andreas Skjøld-Lorange i Justisdepartementet til NTB. Han kan derimot ikkje sei noko om når dei nye retningslinjene vil vere klare.

Karin Andersen frå SV sende i førre veke eit brev til Listhaug med spørsmål om når ho vil komme tilbake til Stortinget med ei avklaring på spørsmåla, og kva som vil skje i mellomtida med sakene til dei asylsøkjarane vedtaket omfattar.

Ho har førebels ikkje fått svar, opplyser ho til NTB.

Lause trådar

I spørjetimen på Stortinget for ei knapp veke sidan kunne ikkje innvandrings- og integreringsminister Listhaug gi noko klart svar på når og på kva måte regjeringa vil følgje opp bestillinga frå opposisjonen.

Til det var det for mange lause trådar, sa ho. Uklårheitene består blant anna i om stortingsvedtaket inneber endringar i forskrift, instruks eller begge delar. Det er heller ikkje klart kva for saker som blir omfatta av retten til ny vurdering, og kven som skal stå for vurderinga. Og korleis skal saker om personar som allereie oppheld seg i utlandet, vurderast?

Førebels har Politiets utlendingseining (PU) fått instruks om «inntil vidare å utsette iverksetjinga av ein avgrensa type vedtak i asylsaker», opplyser kommunikasjonssjef i PU Cecilie Johansen til NTB.

Planlagte arrestasjonar og uttransporteringar til Afghanistan har dermed blitt kansellert.

– Av politioperative omsyn kan vi ikkje gi detaljerte opplysningar om mengda saker det her er snakk om, seier Johansen.

– Bør få bli

Ei måling frå slutten av november viser at nesten åtte av ti, 77 prosent, er einig i at oktoberbarna og andre som er omfatta av asylvedtaket frå Stortinget, bør få bli i Noreg mens søknadene blir vurdert på nytt.

Samtidig har Den norske kyrkja gått ut med krav om at Stortinget umiddelbart fører inn att dei såkalla rimelegheitsvilkåra for returar til heimlandet slik at Noreg unngår å sende sårbare menneske tilbake til internflukt.

Kyrkja ber også om at regjeringa endrar praksis og gir opphald på humanitært grunnlag til barn som kom til Noreg før fylte 17 år, og at Stortinget sørgjer for at det blir gjennomført ein kritisk gjennomgang av bruken av mellombels opphald.

