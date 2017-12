Hareide etterlyste begeistring frå Solberg over lærarnorm

– Den saka folk likar, er at vi no har fått ei lærarnorm på plass. Eg synest det er litt manglande begeistring for ein reform som vi veit kan bety så mykje for så mange, sa KrF-leiaren.

I ein replikk til statsministeren gav han Solberg anledninga til å uttrykkje «ein smule begeistring for den kanskje største utdanningspolitiske reforma i dette tusenår». Men regjeringssjefen jubla ikkje.

– Eg er mest opptatt av kvalitet og litt mindre av kvantitet. Det er litt av utfordringa med ein bemanningsnorm, sa Solberg.

Verken Høgre, regjeringspartnar Frp eller samarbeidspartiet Venstre ville i utgangspunktet ha lærarnorma som KrF fekk gjennomslag for i budsjettforhandlingane.

