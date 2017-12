BI beste norske skule på siste Financial Times-rangering

Det plasserer BI som beste skule i Noreg og som nummer tre i Norden.

– I denne årlege rangeringa konkurrerer vi med dei 95 mest prestisjefylte utdanningsinstitusjonane i Europa. Resultata har stor verdi for vårt internasjonale renommé og for BIs attraktivitet overfor dei beste nasjonale og internasjonale professorane, studentane og næringslivsaktørane, seier BI-rektor Inge Jan Henjesand.

Berre to norske skular er rangert på lista. I tillegg til BI er Noregs handelshøgskole (NHH) i Bergen rangert på ein delt 35.-plass med Frankfurt School of Finance and Management.

Businesskulane er rangert ut frå ulike kriterium knytt til alumni til skulen og data frå BI, som mellom anna inkluderer gjennomsnittsløna til studentane etter tre år, talet på doktorgradsstudentar, kvinner i stab og styre, og internasjonalisering.

Financial Times rangerer kvart år dei beste handelshøgskulane i Europa. European Business School Rankings er ei samlerangering av dei ulike delrangeringane på programnivå gjennom året.

