Ulvevenner på Løvebakken varslar meir bråk

– Det regjeringa gjer er utvilsamt å utfordre lova, og eg har vanskeleg for å sjå at dette vedtaket kan bli ståande etter behandling i domstolen, seier nestleiar i Venstre Ola Elvestuen.

Han meiner det er på tide at WWF tar den norske ulveforvaltninga til retten.

Stortingsrepresentant for SV Arne Nævra meiner uttaket Helgesen legger opp til, 42 ulvar, er altfor stort.

– Regjeringa vil skyte ein stor del av dei norske ulvane. SV er for å ta ut dyr som gjer betydeleg skade, men det er ikkje det lisensfellinga omhandlar. Det er spesielt ille at dei tar ut to flokkar innanfor ulvesona. Så skulle det berre mangle at regjeringa sparer Slettåsflokken, der vi deler forvaltningsansvar med Sverige, og der det ikkje finst faglege råd som tilseier skyting, seier stortingsrepresentant Arne Nævra.

Per Espen Stoknes i Miljøpartiet Dei Grøne fryktar vedtaket kan bety slutten for ulv i Noreg og vil vurdere om Stortinget bør gripe inn for å sørgje for at lova blir følgt.

– Å skyte 75 prosent av den heilnorske ulvebestanden er stikk i strid med målet til Stortinget om å halde oppe ein levedyktig bestand i Noreg, seier Stoknes, som er vara for Une Aina Bastholm mens ho er i fødselspermisjon.

– Det er trist å sjå at Vidar Helgesen no har bukka under for presset og set lova til side, noko han tidlegare har nekta å gjere. Han har gitt opp den heltemodige innsatsen sin for ulven frå i fjor, meiner MDG-politikaren

