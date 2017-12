Svalbard: Helikoptermannskap evakuerte truleg før det sokk

Statens havarikommisjon for transport la fredag ettermiddag ut ein svært førebels rapport etter ulykka. Det russiske helikopteret styrta i sjøen utanfor Barentsburg 26. oktober med åtte personar om bord. Éin av dei omkomne blei funnen og henta opp av vatnet, dei andre sju er ikkje funne.

– Førebelse analysar frå taleregistrator i cockpit tyder på at mannskapet truleg ikkje hadde funne noko unormalt med det tekniske før helikopteret trefte havoverflata, skriv Havarikommisjonen i rapporten.

Dette skal undersøkjast vidare før nokon konklusjonar blir trekte. Skadane på helikopteret tyder på at det trefte vatnet relativt flatt, med halen lågt. Det er grunn til å tru at alle personar om bord evakuerte helikopteret før det sokk, skriv Havarikommisjonen vidare.

Brukte ikkje redningsvestar

Undersøkingane viser dessutan at helikopteret ikkje var utstyrt med flyteutstyr eller redningsflåtar, men redningsvestar var installert under alle seta og dermed tilgjengeleg for alle dei åtte personane om bord.

– Redningsvestane blei ikkje nytta, og alle bortsett frå éin er funne under seta i helikopteret. Den siste redningsvesten blei funne på havbotnen. Overlevingsdrakter blei ikkje nytta, skriv kommisjonen.

Resultatet frå undersøkingane av helikopteret, taleregistratoren og GPS-eininga skal no samlast og supplerast med ytterlegare informasjon som intervju, informasjon om vêrforhold, retningslinjene til selskapet, operasjonelle prosedyrar og annan data.

Normal samtale

Havarikommisjonen understrekar at undersøkingane er på eit tidleg stadium, og at den førebelse rapporten berre er meint å gi ei kortfatta oppdatering på framdrifta og funn ein månad inn i etterforskingsarbeidet. Rapporten inneheld derfor ingen konklusjonar eller sikkerheitsanbefalingar.

Helikopteret var av typen MI-8 AMT og tok av frå den russiske busettinga Pyramiden klokka 12.43 på veg mot helikopterbasen i Barentsburg. Klokka 13.06 hadde mannskapet den siste kontakten med flygeleiinga i Longyearbyen. To minutt seinare styrta helikopteret i havet nær basen i Barentsburg.

– Det var ein normal samtale før dei bytta frekvens frå flyplassen i Longyearbyen til heimebasens frekvens. Helikopteret nådde aldri Barentsburg, og det blei rapportert som sakna klokka 13.30 til AFIS-eininga i Longyearbyen, skriv Havarikommisjonen.

Kun éin er funne

Etter eit omfattande søk blei helikopteret lokalisert på 209 meters djup den 29. oktober, om lag 2 kilometer frå kystlinja nordaust for helikopterbasen.

Opphavleg blei det søkt etter overlevande, men ein fastslo raskt at ingen kunne ha overlevd ulykka. Måndag 30. oktober blei den første og hittil einaste frå mannskapet funnen. Mannen blei funnen på havbotnen, om lag 130 meter frå helikoptervraket.

