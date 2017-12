Skogområde i ni fylke blir verna

– Ein stor del av det trua naturmangfaldet finn vi i skog. Derfor er skogvern eit nødvendig og effektivt tiltak for å sikre norsk naturmangfald. Eg er glad for at vi no får på plass desse viktige verneområda, seier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Til saman 36 skogområde i ni fylke er omfatta av det nye skogvernet. Ti av områda ligg i Telemark, sju i Sør-Trøndelag og seks i Aust-Agder. I tillegg ligg eitt av skogområda i både Telemark og Aust-Agder.

Blant skogområda som blir verna i denne omgangen, er rike edellauvskogar, såkalla grovvaksen eikeskog og gammal furuskog i agderfylka og Telemark, i tillegg til verdifull, gammal lauv- og barskog på Vestlandet.

I tillegg blir verneområdet i det Statskog-eigde Mølmannsdalen naturreservat i Røros kommune utvida.

Langt unna målet

Stortinget vedtok i 2016 eit mål om å verne 10 prosent av skogarealet i landet, men framleis er ein milevis unna denne målsettinga. Berre 3,1 prosent av den produktive skogen og drygt 4 prosent av det samla skogarealet er til no blitt verna.

Arbeidet med frivillig vern av privateigd skog starta opp i 2003. Så seint som i juni blei 19 skogområde i ti fylke verna, ti av områda i Hedmark. I denne runden blir det verna eit område på totalt 74 kvadratkilometer, der 80 prosent er produktiv skog. Dei siste 14 åra er 390 skogområde blitt vernet.

I tillegg til målet om at ein tidel av skogen skal bli verna, sørgjer nasjonale mål for naturmangfald for at eit representativt utval av norsk natur blir tekne vare på for kommande generasjonar. Målet er at ingen artar og naturtypar blir utrydda og at utviklinga for trua og nesten trua artar og naturtypar blir betra.

Takkar skogeigarane

Helgesen slår fast at interessa for skogvern er stor, og det er venta at mange nye område blir lagt til lista dei kommande åra.

– Eg vil takke dei mange skogeigarane som tilbyr frivillig vern. Det gode samarbeidet mellom miljøstyresmaktene og skogeigarane har gitt auka skogvern, respekt for privat eigedomsrett og mindre konfliktar, seier Helgesen.

