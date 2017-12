SSB: Muslimske trussamfunn veks

Medlemstalet i muslimske trussamfunn her i landet har auka med 26,6 prosent dei siste fem åra, viser tall Statistisk sentralbyrå la fram fredag. Dei siste ti åra er medlemstalet meir enn dobla, i 2006 var talet 72.000.

Islam er dermed den nest største religionen i Noreg målt i talet på registrerte medlemmer. Denne gruppa utgjer i dag 2,9 prosent av befolkninga, opp frå 2,8 prosent i fjor.

Færre kristne

Samtidig mister dei kristne trussamfunna utanfor Den norske kyrkja medlemmer. Ved årsskiftet hadde dei 340.000 medlemmer. Det er ein nedgang på om lag 10.000 personar, tilsvarande 3 prosent, frå året før.

Fallet kjem av særleg Svenska Margaretaförsamlingen som har gått ned frå om lag 22.000 til 10.000 medlemmer på eitt år – ein nedgang på heile 56 prosent.

Medlemsfallet kjem av at Kulturdepartementet frå 1. januar i år kravde at dei nordiske folkekyrkjene må kontakte alle dei har i sine medlemsregister og spørje dei om dei ønsker å stå som medlemmer i filialane i Noreg. Konsekvensen var også at den finske kyrkjelyden i Noreg fall frå 4.100 medlemmer i 2015 til 1.300 ved årsskiftet. Den islandske kyrkjelyden hadde 6.800 medlemmer i 2015, men berre snautt 1.100 ved årsskiftet.

Talet på medlemmer i Human-Etisk Forbund var 89.400 ved årsskiftet. Det er ein auke på 2.500 medlemmer frå året før.

Det er berre registrert 769 medlemmer i jødiske trussamfunn i Noreg i dag, viser SSB-tala, noko som er éin person mindre enn i fjor.

Fleire katolikkar

I alt var det per 1. januar 2017 619.000 nordmenn som høyrer til trus- eller livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja (DNK), noko som utgjer 11,7 prosent av befolkninga. Det er 3.000 færre enn i fjor.

Blant trussamfunna som veks, står den Den romersk-katolske kyrkja i Noreg i ei særstilling med 152.000 medlemmer, 7.000 fleire enn året før.

Det er rundt 17.300 registrerte buddhistar i Noreg, nesten 8 prosent færre enn i fjor. Talet på hinduar ligg på knapt 9.000, som er det same som i fjor.

Ved sida av katolikkane står Den ortodokse kyrkja for den største veksten i medlemstal dei siste åra. Medlemstalet ligg i dag på rundt 22.000, meir enn ei dobling sidan 2012.

Færre muslimar i Oslo

Tendensen hos andre kristne samfunn og trussamfunn utanfor Den norske kyrkja er at dei ikkje held tritt med folketalsveksten, og dermed utgjer dei ein stadig lågare del av befolkninga. Norske pinsesamfunn har for eksempel drygt 39.000 medlemmer, eit tall som har vore stabilt i fleire år.

I Oslo er 8,7 prosent av innbyggjarane medlem i eit islamsk trussamfunn, i fjor var delen 9,1 prosent. Like mange, 8,7 prosent, er medlem i kristne trussamfunn utanfor DNK. Knappe 3 prosent av folk i hovudstaden er medlem i Human-Etisk Forbund.

(©NPK)