Rune Alstadsæter (43) tar over som Erna-rådgivar

Alstadsæter har det siste året jobba som kommunikasjonssjef i Høgre.

– Eg er glad for at Rune Alstadsæter no blir statssekretær ved Statsministerens kontor. Han bidrar med god kunnskap om arbeidet til regjeringa og politikken til partiet, og verdifull erfaring frå pressa, seier Solberg.

Aanes varsla torsdag at han sluttar som statssekretær og presseansvarleg for statsminister Erna Solberg.

Ifølgje Dagens Næringsliv ønsker Aanes å ha meir tid med familien.

– Eg har den artigaste jobben i verda, så de må tru meg på at det er av omsyn til familien, seier han.

