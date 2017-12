Reinsdyrbukk i Nordfjella var smitta av skrantesjuka

Mattilsynet fastslo tysdag denne veka at foreløpige prøver kunne tyde på at reinsdyrbukken var smitta. Dyret blei sendt til Veterinærinstituttet som no har stadfesta mistanken.

Dette er dermed det 13. dyret med stadfesta skrantesjuke i Noreg, men Mattilsynet ventar at talet vil stige etter kvart som den statlege femlingen i Nordfjella held fram.

Norske styresmakter fører for tida ein innbiten kamp for å utrydde skrantesjuka (CWD) frå norsk jord. For tida blir ein heil villreinstamme slakta i Nordfjella, der den smittsame varianten av sjukdommen er påvist. Fellinga går føre seg i regi av Statens naturoppsyn, og Mattilsynet har ansvaret for prøvetaking og smittehandtering.

Reinsdyra som blir felt, blir transportert ned frå fjellet og til eit baseområde der det blir tatt ut prøvemateriale. Det blir tatt prøver av alle dyr som blir felt, og prøvene blir analysert av Veterinærinstituttet.

– Den statlege femlingen går effektivt føre seg. Denne aksjonen dreier seg ikkje først og fremst om å fjerne sjuke dyr, men om å fjerne smitten for å hindre at sjukdommen spreier seg til andre hjortedyr og miljø, seier Hallgeir Herikstad, skrantesjuka-koordinator i Mattilsynet.

I tillegg til sondringa i Nordfjella, går det også føre seg ei kontinuerleg testing og kartlegging av hjortedyr andre stader i landet.

