Regjeringa opnar for lisensfelling av totalt 42 ulvar i vinter

– Eg har i dag vedtatt å opne for lisensfelling av to ulveflokkar som hovudsakleg har revir utanfor ulvesona. I tillegg er det fatta eit nytt vedtak om lisensfelling av ulv utanfor ulvesona i Hedmark og Akershus, som retter opp dei manglane Oslo tingrett har påpeikt, seier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Det blir no opna for lisensfelling av dei to ulveflokkane i Julussa- og Odalsreviret, som begge i all hovudsak ligg utanfor ulvesona i Hedmark. Fellingsløyve gjeld frå 1. januar.

Totalt kan 16 ulvar fellast i desse revira, og det blir dermed opna opp for felling av til saman 42 ulvar utanfor ulvesona.

21. november sette Oslo tingrett ein mellombels stoppar for jakta utanfor sona i Akershus og Hedmark. WWF hadde kravd dette i vente av at retten på nyåret skal vurdere lovlegheita av det førre vedtaket. Helgesen har no skrive eit nytt vedtak, som han meiner ikkje kan stoppast av retten.

Han reknar derimot med at WWF vil ha innvendingar også denne gongen. Derfor har han bestemt at jakta i det mest omstridde området ikkje skal starte før rett oppunder jul, slik at WWF skal få tid til å klage.

Slettåsflokken får vere

– Eg har lagt stor vekt på dei føringane Stortinget la i vår og på prinsippet om geografisk differensiert forvaltning. Det er vurdert som offentleg interesse av vesentleg vekt at det i liten grad skal vere ulv utanfor ulvesona, seier Helgesen.

Helgesen går no imot Rovviltnemndene som opna for felling av Slettåsflokken, eit grenserevir mot Sverige og der heile den norske delen av reviret ligg innanfor ulvesona.

– Dei omsyn som taler for felling av Slettåsflokken, er ikkje så sterke at det er rettsleg grunnlag for slik felling. Innanfor sona er det klart føresett av Stortinget at terskelen for felling skal vere høg, understrekar statsråden.

Dei regionale rovviltnemndene har tidlegare vedtatt felling av inntil 50 ulvar denne hausten og vinteren, fordelt på 26 utanfor ulvesona og revir og inntil 24 innanfor ulvesona og revir. Miljødirektoratet har på sin side ønsket at færre ulvar skal takast ut innanfor ulvesona.

Retter opp feil

Regjeringa hadde allereie sagt ja til å felle 26 ulvar utanfor ulvesona då WWF kravde jakta på tolv ulvar utanfor sona stoppa. Fem dyr var allereie skutt då Oslo tingrett vedtok jaktstans. WWF har saksøkt staten og bedt om at domstolane skal gjennomgå heile den norske ulveforvaltninga.

Departementet har no fatta eit nytt vedtak med same kvote i denne saka. Vedtaket retter ifølgje Helgesen opp feila tingretten peikte på i det opphavlege vedtaket.

– Det nye vedtaket om lisensfelling av tolv ulvar utanfor ulvesona i region 4 og 5 er basert på ei brei utgreiing og vurdering av vilkåret om at uttaket ikkje må true moglegheita bestanden har til å overleve. Tingretten meinte vurderinga av dette vilkåret ikkje var tilfredsstillande i det opphavlege vedtaket, seier Helgesen.

Han seier det i ein innspelsrunde ikkje har komme ny informasjon som har endra synet departementet har på saka.

Nei til skadefelling i Slettåsreviret

Rovviltnemndene i region 4 og 5 har tidlegare vedtatt kvotar for skadefelling av ulv. Vedtaket blei klaga inn til departementet, men utan at det blei endra.

Departementet har også avgjort klager på Miljødirektoratets avslag på skadefelling av ulvane i Slettåsreviret og held oppe vedtaket frå direktoratet. Konklusjonen er at desse ulvane ikkje utgjør nokon særskilt fare for menneske, som skil dei frå andre skandinaviske ulvar.