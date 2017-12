Politiet: Hest fekk skore av øyret mens den levde

– Konklusjonen i rapporten frå Veterinærinstituttet er at hesten døydde av tarmbetennelse, ein heilt vanleg dødsårsak for hestar. Den seier også at øyret til hesten blei skore av mens den var i live, seier lensmann Jorunn Hæstad i Lillesand til Fædrelandsvennen.

Hesten blei funnen død av eigaren Ole Morgen Vegusdal som tok kontakt med politiet. Veterinær Dag Sitje ved Evje dyreklinikk sa då at øyret truleg var blitt skore av etter dyret var dødt:

– Du går ikkje bort til ein hest og begynner å skjere i den. Då får du eit spark eller så er hesten over alle hauger før du har snitta to centimeter.

Det har vore fleire grove brot på dyrevelferda i regionen tidlegare, og etterforskar og miljøkoordinator i Agder politidistrikt, Torvild Selås, har tidlegare opplyst til NTB at sakene blir prioritert høgare enn før og at straffene er blitt strengare.

Hæstad seier til avisa at det også tidlegare i år blei funnet ein hest med avskore øyre. Dette har til no ikkje vore kjent.

– Eit føl blei funne i Aust-Agder i august, og dødsårsaka var trudd å vere lynnedslag. Føllet mangla også venstre øyre og blei gravlagd, seier lensmannen.

Hendinga blir etterforska vidare av politiet. Det er så langt ingen mistenkte i saka.

