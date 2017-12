Nytt trim-krav tar pusten frå lærarar og rektorar

– Fysisk aktivitet er bra for elevane, men dette vedtaket er lite gjennomtenkt, seier leiaren i Utdanningsforbundet, Steffen Handal til NTB.

Han meiner trimkravet dessutan strir mot tidlegare stortingsvedtak. Ifølgje Handal skulle det bli rydda i den nye læreplanen, ikkje bli introdusert nye mål.

– Når desse måla skal bli nådd utan å auke timetalet til elevane, går ikkje reknestykket opp. Då ender vi med enda fleire mål som skal bli nådd i same tidsrom, seier han.

Får støtte

Handal meiner stortingsfleirtalet legger opp til ein detaljstyring av arbeidsmetodar, og han får full støtte av Skolelederforbundet.

– Vi er heilt på linje med Utdanningsforbundet i denne saka. Dette er ei detaljstyring som skulen ikkje treng, seier forbundsleiar Solveig Hvidsten Dahl i Skolelederforbundet, som organiserer rektorar og leiarar i skole- og oppvekstsektoren.

Dahl forstår ikkje korleis kravet skal følgjast opp i praksis når skuledagen ikkje skal bli lengre og kravet heller ikkje skal gå utover timetalet i andre fag.

– Vi har ingen problem med å innsjå at det er behov for meir fysisk aktivitet i skulen, men dette er verkeleg ikkje vegen å gå, seier ho.

Håper Stortinget snur

KrF sikrar opposisjonen fleirtal for ei ordning som skal sikre elevar frå 1. til 10. trinn minst éin time fysisk aktivitet kvar dag, innanfor det timetalet som er i dag.

Det er klart etter at helse- og omsorgskomiteen gav innstilling i saka torsdag. Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet håper til liks med regjeringspartia og Venstre at fleirtalet vil snu innan Stortinget går til votering 7. desember.

KrF-glede

Men det ser ikkje ut som om sannsynet for ein snuoperasjon er så veldig stor, for KrF har lenge ønskt at eit slikt krav blir innført.

– Dette inneber ikkje ein ekstra kroppsøvingstime om dagen. Dette handlar om fysisk aktivitet integrert i andre fag, seier nestleiaren i partiet Olaug Bollestad.

Ho gleder seg over at kravet innførast, meiner det er naturleg å sjå det i samanheng med læreplanarbeidet og avviser at det inneber meir metodestyrt undervisning.

(©NPK)