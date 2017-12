Legene, kommunane og staten skal saman styrke fastlegeordninga

Etter ti års pause skal samarbeidet i gang att, kunngjorde partane på Fastlegekonferansen fredag.

– Fastlegeordninga har vore ein stor suksess som har bidratt til at innbyggjarane har fått eit godt og trygt helsetilbod der dei bur. Men vi må sørgje for at ordninga er tilpassa endringane i samfunnet og utviklar seg etter behova til befolkninga. Då er det viktig at dei ansvarlege for ordninga har ein fast møteplass for å drøfte ulike utfordringar og sjå på moglege løysingar, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Ein gjennomgang VG gjorde tidlegare i haust, viste at kommunar over heile landet slit med å få tak i fastlegar. Rekrutteringssvikten rammar mange hundre tusen innbyggjarar.

Etterlyst

Både KS og Legeforeningen har lenge etterlyst eit tettare samarbeid med staten om fastlegeordninga.

– Kommunane melder at det er utfordrande å ta vare på ansvaret overfor innbyggjarane, blant anna fordi det er vanskeleg å rekruttere og behalde fastlegar. KS er opptatt av å bidra til ei ordning med god kvalitet og riktig arbeidsbelastning, seier styreleiar i KS, Gunn Marit Helgesen.

Målet med trepartssamarbeidet er ein tettare dialog mellom KS, Legeforeningen og staten om blant anna rekruttering, utdanning og finansiering av fastlegeordninga. President Marit Hermansen i Legeforeningen strekar under at samarbeidet må føre til konkrete tiltak og målrettene verkemiddel som vidareutviklar ordninga.

– Ei rekrutteringssatsing og gjennomgang av fastleganes oppgåver må stå øvst på agendaen, seier ho.

Lite tilgjengeleg

Høie har tidlegare sagt at regjeringa vil evaluere fastlegeordninga. Ei undersøking frå Forbrukarrådet i oktober viste at tilgjengelegheita til fastlegane er for dårleg i mange kommunar.

Då fastlegereforma blei innført i 2001, bestemte Stortinget at det skulle etablerast eit samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen. I tida etter innføringa blei likevel møta mindre og mindre hyppige, og siste møte blei halde i 2007.

