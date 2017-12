Gratisordning i barnehagen ukjent for mange familiar med låg inntekt

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) ber No kommunane informere familiane betre og styrkar i samband med det informasjonsarbeidet med ei tilskotsordninga på 20 millionar kroner neste år.

– Vi har ønskt å vite meir om kjennskapen folk har til og bruk av dei gode moderasjonsordningane regjeringa har innført. Det er tydeleg at vi må bli betre til å informere om ordningar som allereie finst, seier Røe Isaksen.

Mens seks av ti familiar med låg inntekt og som har barn i barnehage ikkje veit om ordninga med gratis kjernetid, kjenner fire av ti låginntektsfamiliar heller ikkje til ordninga med redusert foreldrebetaling, viser ein ny rapport Statistisk sentralbyrå (SSB) har laga på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet.

Røe Isaksen slår fast at fleire innvandrarbarn enn tidlegare går i barnehage, men medgir at det framleis er ein jobb å gjere for å få enda fleire til å bruke barnehagen. I familiar med ei årsinntekt under 150.000 kroner går berre 43 prosent av eitt- og toåringar i barnehage. I familiar der årsinntekta er over 700.000 kroner, er delen 90 prosent.

Rapporten viser elles at mens familiar med låg inntekt i gjennomsnitt bruker 8 prosent av inntekta si på barnehage, er delen 4 prosent i familiar der inntekta er høgare.

– Målet regjeringa har med moderasjonsordningane er at ingen familiar skal trenge å bruke meir enn 6 prosent av årsinntekta si på barnehagekostnader. Familiar må ikkje oppleve at barnehagen kostar for mykje, og dermed velje å halde barna heime, seier Røe Isaksen.

(©NPK)