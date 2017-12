Dyrare bomring i Oslo og Bærum fører til mindre trafikk

Totalt viser passeringstala i Oslo og Bærum for november 2017 ein nedgang på 4,1 prosent samanlikna med november 2016, ifølgje tal frå Fjellinjen.

Frå innfartsårene i vest har trafikken falle 5,3 prosent. Nord for Oslo har trafikken gått med 4,3 prosent, mens austfrå er talet på bompasseringar redusert med 3,9 prosent.

Tala er henta frå bomstasjonane i Oslo og Bærum i perioden 1. november og fram til og med 30. november.

På dagane med rushtidsavgift viser tala ein reduksjon på 4,7 prosent i timane med rushtidsavgift mellom klokka 6.30 og 9.00. Samtidig har trafikken auka med 7,4 prosent i halvtimen mellom 6 og 6.30, da rushtidsavgifta trer inn.

Tala viser også at trenden med nedgang i delen diesel- og bensinbilar og auke i delen elbilar held fram. Det har vore ein nedgang i delen lette dieselbilar frå 49,7 prosent til 47,3 prosent i Oslo frå april til november. Delen bensinbilar fell frå 32,6 prosent til 30,1 prosent.

I same periode har talet på bompasseringar med nullutsleppsbilar auka frå 10,2 prosent til 14 prosent i Oslo og frå 11,4 prosent til 15,2 prosent i Bærum.

Frå 1. oktober i år blei prisane i bomringen heva til 54 kroner for bensinbilar og 59 kroner for dieselbilar på kvardagar mellom klokka 6.30 og 9, og på ettermiddagen mellom klokka 15 og 17. Utanfor rushtida, i helger, heilagdagar og i juli er prisen 44 kroner for bensinbilar og 49 for dieselbilar per passering.

