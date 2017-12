Det nye ulvevedtaket frå Helgesen blidgjer ikkje miljørørsla

– Det er skuffande og overraskande at Klima- og miljødepartementet (KLD) i dag har vedtatt eit nytt jaktvedtak om å skyte tolv ulvar utanfor ulvesona, og at dei samtidig vedtar å skyte ut to heile flokkar innanfor ulvesona, seier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leiar i WWF Verdsnaturfondet.

Dei to flokkane det blir vist til, Julussa og Osdal, har tilhald på grensa til ulvesona.

Oslo tingrett sette i førre veke ein mellombels stoppar for ulvejakta utanfor ulvesona i Hedmark og Akershus og slo fast at departementet ikkje hadde brukt lova riktig i sitt vedtak.

– Det er ikkje noko som har endra seg sidan den tid som gjer at KLD har eit betre avgjerdsgrunnlag for å fatte nytt vedtak. Tvert imot står desse vedtaka fram som om KLD ikkje ønskjer å ta omsyn til rettsavgjerda frå tingretten om å stanse jakta, seier Lomelde.

Også Naturvernforbundet meiner ein ikkje kan skyte så mange ulvar om bestanden skal vere levedyktig.

– Å skyte tre firedelar av ulvebestanden i Noreg er ingen måte å forvalte ein kritisk trua art på. Her vil dei skyte 42 av maksimalt 56 heilnorske ulvar, 75 prosent av bestanden, seier Silje Ask Lundberg, leiar i Naturvernforbundet.

– Dette utryddar nesten all ulv i Noreg. Helgesen handlar i strid med internasjonale forpliktingar, norsk lov og Stortinget, meiner ho.

