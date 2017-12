Den norske kyrkja: Noreg skuslar bort sitt internasjonale renommé

Mellom kyrkjeleg Råd (MKR) seier krava kjem som følgje av dei mange tvangsreturane av unge afghanarar i haust, som kom til Noreg som mindreårige, dei såkalla oktoberbarna. Det skriv Vårt Land.

– Noreg skuslar no bort vårt internasjonale renommé som ein nasjon som var kjent for solidaritet og humanitær innsats, heiter det i ei utsegn frå rådet.

Kyrkja krev at Stortinget med det same fører inn att vilkår for kva som er rimeleg for returar til heimlandet slik at Noreg unngår å sende sårbare menneske tilbake til internflukt og at utlendigstyresmaktene intensiverer arbeidet med å vurdere såbarheita for afghanske flyktningar.

Ifølgje avisa ber MKR også om at regjeringa endrar praksis og gir opphald på humanitært grunnlag til barn som kom til Noreg før fylte 17 år og at Stortinget sørgjer for at det blir gjennomført ein kritisk gjennomgang av bruken av mellombels opphald.

– Tvangsreturane er eit eksempel på innstrammingane dei siste to åra som forflyttar asylpolitikk i ei svært restriktiv og problematisk retning, skriv Mellom kyrkjeleg Råd.

