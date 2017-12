Antibiotikareseptar skal berre gjelde i ti dagar

Legar må i framtida overstyre journalsystemet for å få lengre gyldige antibiotikareseptar enn ti dagar. For blåreseptar vil likevel eitt år vere standard, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

– At vi innfører at antibiotikareseptar skal vere gyldige ti dagar, blir innført for å unngå at pasientar har reseptar liggjande og startar eigenbehandling med antibiotika på eit seinare tidspunkt, seier stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H).

– Antibiotikaresistens er klimakrisen til medisinen, og derfor fører vi ein offensiv politikk for å avgrense unødig bruk av antibiotika, fortset han.

Å redusere gyldigheita er eitt av tiltaka i handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetenesta. Reglane trer i kraft 1. januar 2018.

(©NPK)