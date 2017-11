To nye regionar får eige dyrepoliti

Frå før har både Østfold, Rogaland og Trøndelag eigne politieiningar som etterforskar kriminalitet mot dyr, og førebur slike saker overfor domstolane.

Etter at Høgre, Frp, Venstre og KrF i forhandlingane om statsbudsjettet for 2018 blei samde om at det skal opprettast to nye dyrepolitieiningar, er det klart at valet fall på politidistrikta Vest og Innlandet.

– Dette er ein stor siger for Vestlandet. Frp ønskjer eit landsdekkjande dyrepoliti og tar no enda eit skritt på vegen ved å opprette ei eiga dyreeining på Vestlandet. Tryggleiken for dyra og dyreeigarar på Vestlandet blir no sterkare enn nokon gong tidlegare, seier Helge André Njåstad i Frp.

Også i Høgre og Venstre er ein godt nøgd med opprettinga av dei nye einingane.

– Vi veit at det erfaringsmessig er kort veg frå mishandling av dyr til mishandling av menneske. Derfor kan dyrepolitiet også hindre annan kriminalitet, seier Peter Christian Frølich (H).

– Venstre kjempar for dyrevelferd i Noreg. Derfor var det viktig for oss å sørgje for at fleire deler av landet fekk dyrepoliti, seier Sondre Hansmark, leiar for Unge Venstre.

