Senkveld på TV 2 blir avslutta etter neste sesong

– Vi er så heldige! Vi har hatt den beste jobben i verda i snart 15 år, og vi har fått lov til å møte så mange herlege, imponerande og merkelege menneske. Og vi har fått lov til å oppleve ting som … ikkje er så vanlege, seier Thomas Numme i ei pressemelding.

Underhaldningsprogrammet har 29 sesongar bak seg sidan oppstarten i 2003. Den 30. og siste sesongen har oppstart i februar, før den blir avslutta i mai 2018. Då vil dei to programleiarane ha 435 sendingar bak seg.

– Vi elskar det vi gjer, og alle dei der heime som følgjer med oss kvar fredag, seier Harald Rønneberg.

Avgjerda om å gi seg er nøye vurdert, seier duoen. Dei seier at dei saman har komme fram til at sjølv om det er vemodig, så er det rett å avslutte eventyret no.

