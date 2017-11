SSB: Den moderate oppgangen i norsk økonomi held fram

Statistisk sentralbyrå (SSB) peiker i rapporten sin om utsiktene for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2020 på høgare vekst internasjonalt, og at det ser ut til å bli ein moderat konjunkturoppgang.

SSB ser for seg at Noregs Bank vil heve renta frå dagens nivå på 0,5 prosent først godt ut i 2019, og at ho deretter vil bli auka gradvis. Samtidig meiner SSB at krona vil bli litt sterkare i 2017 enn årsgjennomsnittet i fjor, og at ho vil fortsetje å styrkje seg moderat i åra som kjem.

Samtidig ser SSB for seg at bustadprisane vil fortsetje fallet, og vil ved utgangen av 2018 vere knapt 10 prosent lågare enn nivået i første kvartal i år.

– Etter kvart som tilbodet av bustader blir lågare, i tillegg til at konjunktursituasjonen vert ytterlegare betra, vil utviklinga i bustadmarknaden snu til moderat oppgang frå 2019 i våre prognosar, fastslår SSB.

(©NPK)