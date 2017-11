Ribbe og dramaseriar blant godbitane i TV-jula til NRK

NRK gjekk torsdag ut med ei oversikt over korleis TV-jula blir på deira kanalar. I tillegg til fleire nye seriar og filmar, kan sjåarane sjå fram til tradisjonsrike Kvelden før kvelden, som også i år er leia av Ingrid Gjessing Linhave og Haddy N'jie. Der ventar blant anna favoritten «Grevinnen og hovmesteren», som i fjor samla 1,8 millionar sjåarar framfor skjermen.

For dei matglade blir programmet «Ribbe minutt for minutt» servert på julaftan, der ein spesialkonstruert omn med kamera på innsida sørgjer for at steikjeprosessen kan følgjast steg for steg.

På seriefronten finn ein blant anna det nye kostymedramaet «Little Women» frå BBC, basert på den berømte romanen til Louisa May Alcott frå 1800-talet. Både kjærleik og sjalusi er blant temaa i serien der kjente skodespelarar som Angela Lansbury og Michael Gambon har sentrale roller.

Tilhengjarar av Charles Dickens kan sjå fram til serien «Dickens' jul», kor nokre av dei mest ikoniske karakterane frå forfattarens verk blir samla i ein serie sett til London i det 19. hundreåret.

Den franske dramathrilleren «Le Bureau» er også blant seriane som blir gjort tilgjengeleg i jula, mens dei minste kan glede seg over at det er heile tre julekalendrar å velje blant. «Jul i Svingen» får selskap av «Emblas saga» frå SVT og danske «Tidsreisen» frå DR.

Konsert med artisten Aurora frå Nidarosdomen i Trondheim er på programmet 29. desember, men også før jul vartar statskanalen opp med ei rekke musikalske innslag.

