Rapport: Informasjonssikkerheit i helsesektoren kan varetakast av private leverandørar

Direktoratet for e-helse fastslår i ein ny rapport at det er naudsynt og trygt å sleppe til private leverandørar. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har gitt oppdraget med å lage rapporten om informasjonssikkerheit ved bruk av private leverandørar i helse- og omsorgssektoren.

Rapporten kjem etter den knusande domen frå Datatilsynet tidlegare i haust over den mangelfulle sikkerheits- og risikovurderinga i Helse sør-aust då ein vedtok å sette ut drifta av IT-infrastrukturen til eit amerikansk selskap.

Helseminister Bent Høie (H) opplyste i oktober at Direktoratet for e-helse var sett på saka for å få oversikt og etablere tiltak og nasjonale reglar for betre IKT-tryggleik i Helse sør- aust og i andre helseføretak.

Avhengige av private

– Sektoren er heilt avhengige av private leverandørar, både nasjonale og internasjonale, innan IKT-området, for å sikre tilgang til oppdatert teknologi, løysingar og tilstrekkeleg kompetanse, heiter det i rapporten frå direktoratet, som blei offentleggjort torsdag.

Direktoratet understrekar at digitaliseringa må vareta pasientane både når det gjeld konfidensialitet, integritet og tilgjengelegheit.

-Sektoren må balansere desse til det beste for pasienten og i tråd med lovverket, heiter det i rapporten.

Særskilde krav

Direktoratet for e-helse meiner altså at det ikkje er grunnlag for å konkludere med at nokre typar tenester aldri kan overlatast til private leverandørar.

– Det er ikkje noko forbod mot at norske verksemder nyttar nasjonale eller utanlandske, private leverandørar frå EU/EØS-området, men ved bruk av globale leverandørar (utanfor EU/EØS) er det særskilde krav som må oppfyllast, er konklusjonen.

