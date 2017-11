Måling: «Oktoberbarna» har brei støtte blant nordmenn

Det viser ei meiningsmåling Ipsos MMI har utført for Dagbladet.

– Denne målinga viser klart at det er brei støtte til at Stortinget set ned foten for handteringa til regjeringa av denne saka, seier Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre til avisa.

14. november fatta Stortinget, mot Høgres og Frps stemmer, eit vedtak som blant anna inneber at nokre av dei såkalla oktoberbarna som kom til Noreg frå Afghanistan i 2015, vil få søknaden sin behandla på nytt.

53 prosent av dei spurde i undersøkinga svarer dei er svært einige i at barna skal få bli i Noreg medan søknadene vert behandla på nytt. 24 prosent svarer dei er ganske einige, 7 prosent svarer at dei er verken einig eller ueinig. Samtidig svarer berre 5 prosent at dei er litt ueinige og 9 prosent at dei er svært ueinige. Berre 2 prosent svarte at dei ikkje veit.

Respondentane er ikkje spurde om dei støttar at barna skal få søknadene sine behandla på nytt. Det understrekar innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp):

– Undersøkinga spør ikkje om folket ønskjer liberaliseringar av asylpolitikken.

Statsråden seier samtidig at ho også er einig i at dei det gjeld skal bli i landet medan søknadene vert behandla.

– Det er heilt ufornuftig å sende ut desse personane først, revurdere sakene deira, for så å hente dei tilbake om dei får opphald, seier Listhaug.

