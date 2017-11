Kraftig brann i Sandnes stoppar togtrafikken

Brannen i bustadhuset, som ligg tett inntil jernbanelinja, blei meldt inn klokka 7.35. To andre hus i nærleiken er evakuerte, og politiet opplyser at det ikkje er gjort greie for alle bebuarane i huset som brenn.

Det er full fyr i bustadhuset, som ligg i eit område med mange trehus. Også Strandgata er heilt stengt for trafikk.

Ifølgje NSB er all togtrafikk på strekninga mellom Ganddal og Stavanger stengt inntil vidare på grunn av brannen. Det vert jobba med å skaffe alternativ transport.

(©NPK)