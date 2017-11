Forsvaret kan ende opp med å leige stridsvogner og helikopter

– Eg er uroleg for at Forsvarets langtidsplan no er underfinansiert, seier Anniken Huitfeldt (Ap) til VG. Ho er leiar for Stortingets utanriks- og forsvarskomité.

Arbeidarpartiet var i utgangspunktet skeptisk til at ein større forsvarsstruktur ikkje ville innebere auka midlar, men gjekk likevel inn for å støtte forliket for å sikre Hæren helikopter og stridsvogner frå 2019 og ikkje før i 2025.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) stadfestar at langtidsplanen for Forsvaret som Stortinget no er blitt samde om ikkje inneber større økonomiske rammer.

– No skal vi finne ut korleis vi skal løyse bestillinga frå Stortinget. Det er for tidleg å seie korleis, men det kan bli aktuelt å skyve nokre investeringar litt ut i tid, seier han til avisa. Han meiner mangel på flygarar er eit større problem enn mangel på helikopter.

– Men det kan bli aktuelt med ein anbodsprosess der sivile helikopter kan leigast inn i fredstid, seier Bakke-Jensen. Når det gjeld stridsvogner må dette greiast ut nærmare, meiner han.

Ifølgje VG kan det vere aktuelt å lease stridsvogner frå Tyskland.

