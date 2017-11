Trafikkorganisasjonar protesterer mot å leggje ned UP

Brevet blir overlevert til statsråden onsdag, opplyser direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk til NRK.

– Vi har samla alle næringslivsorganisasjonar, frivillige organisasjonar og interesseorganisasjonar med grensesnitt mot trafikksikkerheit, som unisont frårår justisministeren å leggje ned UP i den forma det har i dag, seier han.

Med seg på laget har Trygg Trafikk blant anna NAF, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk lastebileierforbund, Nei til frontkollisjoner og Kongelig Norsk Automobilklub.

Det var i mai at eit regjeringsoppnemnt utval foreslo å erstatte dagens særorgan innanfor politiet med to einingar, noko som blant anna innebar at trafikkoppgåver blir overførte frå Utrykkingspolitiet (UP) til politidistrikta.

Utvalsleiar Anne Cahtrine Frøstrup seier til NRK at dei ikkje deler bekymringane til trafikkorganisasjonane.

– Vi meiner jo at det absolutt er same moglegheit for å prioritere trafikksikkerheit som i dag, det er avhengig av korleis Justisdepartementet og Politidirektoratet ønskjer å styre politidistrikta, seier ho.

Justisministeren og regjeringa har så langt ikkje tatt stilling til forslaga frå særorganutvalet, men har sendt dei ut på høyring. Høyringsfristen er 1. desember.

