Skuletilsett vedgjekk seksuelt krenkande handlingar mot elevar

Den aktuelle kommunen melde tysdag 28. november frå til politiet om at dei mistenkte ein tilsett ved ein skule i kommunen for å ha utført seksuelt krenkande handlingar mot to namngitte elevar.

– Det vart umiddelbart sett i verk etterforsking, og sentrale vitne vart avhøyrde i går. Den mistenkte har vorte avhøyrd av politiet i dag og har erkjent dei faktiske forholda, skriv Innlandet politidistrikt i ei pressemelding onsdag ettermiddag.

