Opptur på Oslo Børs for andre dagen på rad

Omsetninga onsdag var på 4,1 milliardar kroner, som var det same som på tysdagen.

Marine Harvest toppar omsetningslista for andre dagen på rad, men heldt fram nedturen. Onsdag fall kursen 2,3 prosent etter eit fall på 0,3 prosent dagen før. Også konkurrenten Bakkafrost slit i motbakke. Onsdag fall kursen i selskapet 2,2 prosent. Det gjer dei to oppdrettsselskapa til taparane blant dei mest omsette selskapa på hovudindeksen.

Norsk Hydro tok andreplassen på omsetningslista og fall 0,2 prosent. Telenor fall 0,9 prosent, Statoil stod på staden kvil, mens DNB auka med 1,1 prosent. Vinnaren onsdag var Schibsteds A-aksje som steig 2,6 prosent.

Biletet var blanda på dei leiande europeiske børsane. CAC 40 i Paris steig med 0,6 prosent, mens FTSE 100 i London fall like mykje. Dax 30 i Frankfurt gjekk opp 0,4 prosent.

Oljeprisane heldt fram med å stige etter å ha vore under 63 dollar fatet tidlegare på dagen. Nordsjøolje vart onsdag ettermiddag omsett for 63,5 dollar fatet på spotmarknaden, mens eit fat amerikansk lettolje vart selt for 57,9 dollar.

