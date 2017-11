frontpage Ny togpåkøyrsel av rein på Nordlandsbanen

Ny togpåkøyrsel av rein på Nordlandsbanen

I førre veke vart 110 reinsdyr drepne av å ha blitt påkøyrde av tog på Nordlandsbanen. No opplyser Bane Nor at 10–15 nye dyr er påkøyrde i same området.