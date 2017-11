Esa godkjenner noske skipsregister-reglar 

Esa tok sjølv initiativ til å sjå nærmare på det såkalla Nis-registeret, men konkluderer no med at det er i samsvar med EØS-reglane.

– Reglar knytt til skipsregistrering er ikkje fullt ut harmonisert i EØS-retten, noko som gir Noreg nasjonalt handlingsrom, seier Esa-president Sven Erik Svedman i ei pressemelding.

Esa viser samtidig til at andre europeiske land har liknande reglar.

Næringsminister Monica Mæland (H) er fornøgd med avgjerda.

– Det er positivt at Esa slår fast at fartsområdeavgrensningane for Nis-registrerte skip ikkje er i strid med EØS-avtalen, seier ho.

Reglane seier at skip som er oppført i Nis-registeret, ikkje kan frakte passasjerar mellom hamner i Noreg og hamner i utlandet. Ferjer som går mellom Noreg og andre land, er dermed stengde ute. Det var denne avgrensinga som fekk Esa til å rynke på nasen.

Mæland har foreslått ei oppmjuking av regelverket, men saka har vorte liggjande til Esa fekk behandla ferdig saka.

