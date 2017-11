Dyrevernarar melder Bane Nor til politiet etter reinsdyrpåkøyrsel

Organisasjonen meiner det ikkje held at Bane Nor beklagar seg etter ulykkene, og har vedteke å melde jernbaneføretaket til politiet, fortel NRK.

– Desse situasjonane er jo noko som alle beklagar, men når det då skjer igjen og igjen over fleire år, ja då er det kanskje ikkje nok å berre beklage. Då må ein kanskje også plassere ansvaret ein stad, og det er det vi prøver å gjere ved ei politimelding no, seier NOAH-leiar og veterinær Siri Martinsen til kanalen.

I ei tekstmelding til NRK svarer Bane Nor at dei er prega av ulykkene, og at dei vil gjere meir for å førebyggje. Vidare vil dei ikkje kommentere at NOAH politimelder dei.

Bane Nor har tidlegare sagt dei vil undersøkje kvar varslingskjeda svikta etter at 110 reinsdyr blei drepne i til saman åtte påkøyrsler frå onsdag 22. til laurdag 25. november. Alle påkøyrslene skjedde på Nordlandsbanen mellom Kvalfors og Mosjøen.

(©NPK)