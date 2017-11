Bakke-Jensen tar helikopterløysing til etterretning

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) kommenterte onsdag i Stortinget for første gong avtalen om planen for Hæren og Heimevernet frå dagen før.

Dei mykje omtalte helikoptera er i dag både på Bardufoss og Rygge og skal i tillegg til å betene Hæren og spesialstyrkane vareta beredskapen for politiet begge stader, sa statsråden. Han viste til at dette har strekt ressursane på ein slik måte at Bell-helikoptera i praksis ikkje har kunne gi fullverdig støtte verken til Hæren eller spesialstyrkane.

– Derfor har vi ei tilråding basert på denne situasjonen og ei prioritering av spesialstyrkane. Tilrådingar vår er òg basert på fagmilitære råd, sa han om den opphavlege landmaktsplanen til regjeringa.

– No har stortingsfleirtalet komme fram til ei anna løysing. I går vart det klart at fleirtalet i komiteen ønskjer å sikre ei delt løysing mellom Bardufoss og Rygge med lokal leiing to stader. Det tar vi til etterretning, sa Bakke-Jensen.

Detaljane i den framtidige helikopterløysinga blir først klare i samband med behandlinga av revidert nasjonalbudsjett til våren.

Høgre, Framstegspartiet, Venstre, KrF og Arbeidarpartiet står bak avtalen om landmaktsproposisjonen tysdag.

