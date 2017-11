Amundsen vil hindre at russeregel rammer festivalar

– Eg ønskjer ikkje å hindre at folk hygger seg med alkohol. Eg har forsikra meg om at politiet meiner politilova gir dei verkemidla som skal til for å handtere ordensforstyrringar på ein god måte under større arrangement, skriv Amundsen i eit svar på eit skriftleg spørsmål frå Venstre-leiar Trine Skei Grande.

Grande fryktar at krav om skjenkeløyve vil true festivalcampane og i ytste konsekvens fleire av festivalane. Bakgrunnen er eit brev frå Politidirektoratet til politidistrikta, der det går fram at arrangørar av russefestivalar må søkje om skjenkeløyve også for parkeringsplassar og overnattingsleirar. Overfor Aftenposten har Politidirektoratet uttalt at forbodet mot å drikke medbringa alkohol også vil gjelde liknande arrangement med camping, som musikkfestivalar.

No har Amundsen tatt initiativ til eit møte med helseminister Bent Høie (H) for å klargjere forståinga av vedtektene i alkohollova, som han uttrykkjer det.

– På den måten håpar eg at vi i fellesskap kan sikre at ulike festivalar og arrangement kan gå av stabelen utan unødvendige inngrep, seier justisministeren.

